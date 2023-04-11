Elazığ’da at yarışları başlıyor  

Elazığ Hipodromu’nda 2023 yılı yarışları 12 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek koşularla başlıyor.

Elazığ’ın da aralarında olduğu Türkiye’nin 9 hipodromunda ilkbahar - yaz sezonu yarışları nisan ayı itibariyle başlıyor. Elazığ’da 12 Nisan Çarşamba günü başlayacak yaz sezonu 8 Kasım Pazar günü son bulacak. Bölünen koşular hariç olmak üzere, sezon boyu düzenlenecek 343 koşunun 172’sinde İngiliz, 171’inde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 49 yarış gününde, nisan - haziran aylarında yalnızca çarşamba, temmuz - kasım aylarında ise pazartesi ve çarşamba günleri yarış düzenlenecek.

Elazığ Hipodromu’nda ilkbahar - yaz dönemindeki en önemli yarışlar; 12 Temmuz Çarşamba günü 2000 metre kum pistte 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşulacak. Vali Koşusu ve 28 Ağustos Pazartesi 1900 metre kum pistte 3+ yaşlı İngiliz atlarının mücadele vereceği Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu olarak göze çarpıyor.