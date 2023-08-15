Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 22 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 22 şüpheli tutuklandı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 22 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından son bir hafta gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli asayiş olaylarından aranması olan 59 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan 8 adet ruhsatsız tabanca, 178 adet tabanca mermisi, 1 adet bıçak, 11 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildiği bildirildi.