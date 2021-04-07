Elazığ'da asayiş ve şok uygulama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve yunus ekipleri son bir hafta içerisinde çok sayıda asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 3 işyeri ile bir kurumdan hırsızlık yapan 21 ve 18 suç kaydı bulunan 2 şahıs ile 4’ü işyeri, 1’i ikamet ve 5’i otodan hırsızlık olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayı ve yaralamaya karışan 2 şahsı, yakalandı. Ekipler ayrıca internet alış-veriş sitelerinde ürün satan vatandaşları dolandıran ve 16 suç kaydı bulunan 1 şahıs da yaptığı şok baskında ele geçirdi. Hafta boyunca çalışmalar yapan ekipler, toplamda 213 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan şüphelilerden ise, 7 adet ruhsatsız tabanca,1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ile çalıntı 1 adet motosiklet, 3 adet bisiklet,1 adet televizyon, 2 adet laptop. 25 adet çeyrek altın ve 4 adet altın bilezik ele geçirildi.