İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli Ş.K. yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliye, 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-01-2023 14:03
Elazığ’da aranan şüpheli yakalandı
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan şüpheli yakalandı.
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