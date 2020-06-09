Asayiş
Giriş Tarihi : 09-06-2020 23:29   Güncelleme : 10-06-2020 01:29

Elazığ’da anne ve kızına bıçaklı saldırı!

Elazığ’da anne kızına bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Elazığ’da anne ve kızına bıçaklı saldırı!

Elazığ’da boşanma aşamasında olan eşini ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken ,  kaynanası tarafından bıçaklanınca bir alt sokakta yere yığıldı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir  apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ( 40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki  eşi A.D.’nin (34)  kaldığı kayın validesinin evine geldi.  Sözde konuşmak için  eve girmeye çalışan  koca,  eşini boğazından, kayın validesi  Ş.B.’ yi  ise bacağının üst tarafından bıçakladı.  O esnada kayın valide de de eline geçirdiği bıçak ile damadını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayın validesi komşuların çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

YARALI KOCA ALT SOKAKTA YERE YIĞILDI 

Yaralı olarak kaçan koca A.D. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca  ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan çiftin 3 çocuğu olduğu ve devlet korumasına alındığı öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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