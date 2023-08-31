Elazığ’da ambulans ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da hasta taşıyan ambulans ile pikabın çarpışması sonucu ambulans yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da hasta taşıyan ambulans ile pikabın çarpışması sonucu ambulans yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı pikap çarpıştı. Kazada ambulans yan yatarken 3’ü sağlık personeli olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.