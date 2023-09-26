Elazığ’da ahır yangını

Elazığ’da, ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ’da, ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanların ahırda bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.