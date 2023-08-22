Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın söküm işlemleri sırasında balkonu çöktü. Meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağır hasarlı 2 katlı binanın söküm işleri yapılırken balkonunda çökme meydana geldi. Tahtaların altında kalan 3 işçiden 2’si yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 işçi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 22-08-2023 17:55 Güncelleme : 22-08-2023 17:55
Elazığ’da ağır hasarlı binanın balkonu çöktü: 2 yaralı
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın söküm işlemleri sırasında balkonu çöktü. Meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.
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