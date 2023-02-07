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  • Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-02-2023 15:21

Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı   

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 

Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı   

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 20 bine yakın vatandaş da yaralandı. İkinci depremde merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremler birlikte şehir genelinde ağır hasar alan 8 bina tahliye edildi. 
Gazi Caddesi'nde ağır hasar alan 6 katlı bir binada yıkım işlemleri başladı. Geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 

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