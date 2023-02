Elazığ’da ağır hasarlı binalara ‘naylon şeritli’ önlem   

Elazığ’da, Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların önlerine sadece şerit çekilmesi tepki topladı.

Elazığ’da Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 5 bina yıkılmış toplam 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu depremde kentteki bazı binalar ağır hasar görmüş, yıkım çalışmaları da başlatılmıştı. Elazığ’da depremden sonra ağır hasarlı binalar bir bir yıkılırken, 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremde de bir bina yıkıldı. Yaklaşık bin bina da acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi.

''İLLA BİRİLERİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR''

Elazığ kent merkezinde bulunan ve acil yıkılacak ile ağır hasarlı olarak belirlenen binaların önüne görevliler tarafından sadece şerit çekildi. Her an binlerce kişinin yaya olarak kullandığı aynı şekilde binlerce aracın da geçtiği bölgede yıkılmaya yüz tutan binaların önüne sadece şerit çekilmesi çevredeki vatandaşlar ile esnafın tepkisine neden oldu. Elazığ’ın 3 yıl önce ağır bir deprem geçirdiğini, 6 Şubatta da acılarının tazelendiğini kaydeden Baki Şimşek isimli vatandaş, ''Şu anki önlemler yetersiz. İnsanlar hasarlı binalara girip çıkıyor. Yarın bir felaketin gelmeyeceğinin garantisini herhangi biri verebilir mi? Bunlara en kısa zamanda önlem alması gerekiyor. İnsanlar illa ki göçük altında kaldığı zaman mı bu tedbirler alınsın. Ya da birine zarar gelince mi tedbir alınacak. Sadece bir şerit çekmişler. Bu şeridin yetersiz olduğunu bizim kadar sıradan bir çocuğa da söylesen onların da bunun yetersiz olduğunu söyler. Bir an önce tedbir alınması çok önemlidir. Şu şekilde herkes bunun altından gelip geçiyor. Hem üstte hem de alt kısımda. Bu insanlara zarar verebilir. İnsanlar çok tedirgin, acaba yıkılır mı, bir şey olur mu diye kendilerine soruyorlar. Bir an önce gelsinler buna bir önlem alsınlar. İlla ki Maraş’taki gibi Hatay’daki gibi, Malatya’daki gibi ya da daha önceden Elazığ’da yaşandığı gibi birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Adam eşyasını kurtarmak için içeri girdi göçüğün altında kaldı. İlla bu safhaya mı gelmesi gerekiyor. Bu iş valiliğe kalmış, en büyük etken valiliğindir. Bir an önce önlem alması gereken en büyük kurum valiliktir’’ dedi.