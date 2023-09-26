Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
asayis
Giriş Tarihi : 26-09-2023 10:35 Güncelleme : 26-09-2023 10:35
Elazığ’da ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
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