Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı artıyor

Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında şimdiye kadar 14 bin 698 bina incelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 14 bin 698 bina incelendi. Buna göre; 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ağır, 341 binanın orta, 4 bin 982 binanın az ve 5 bin 534 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde 82 ekip, 164 personel ile hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.