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  • Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-03-2023 09:39

Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti   

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından süren hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da şimdiye kadar  28 bin 726 bina incelendi. 

Elazığ’da ağır hasarlı bina sayısı 7 bini geçti   

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 28 bin 726  bina incelendi. Buna göre; 53  binanın yıkık, 48  binanın acil yıkılacak, 7 bin 402 binanın ağır, 512  binanın orta, 7  bin 911 binanın az ve 11 bin  694 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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