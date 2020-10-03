Elazığ'da 90 bin TL'lik hırsızlık

Elazığ'da girdikleri bir evden yaklaşık 90 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eve giren şüpheliler 9 bin Euro ve 8 bin TL çaldı. Ev sahibinin hırsızlığı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin S.U. ve Ü.T. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.