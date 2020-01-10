Elazığ'da 600'den fazla koyun telef oldu

Hayvanları telef olan iki kardeşten abla, ağıtlar yakarak göz yaşı döktü.

Elazığ’da çiçek hastalığı nedeniyle hayvancılık ile uğraşan Çakar ailesinin, 1 ayda 900 küçük baş hayvanından 600'den fazlası telef oldu. Hayvanlara bakan 2 kardeşten abla, ağıtlar yakıp göz yaşı dökerek üzüntüsünü aktardı.

Merkeze bağlı Tohumlu Köyü’nde hayvancılık yapan Çakar ailesi, yaklaşık 1 ay önce hayvanlarına bulaşan çiçek hastalığı yüzünden her gün hayvan kayıpları yaşıyor. Soğuk kış günlerinde hayvanlarını çadırda besleyen Çakar ailesinin 900 hayvanının 600'den fazlası 1 ay içerisinde hastalık yüzünden telef oldu. İlk başlarda birkaç tane hayvanının hastalandığını ve hastalığın ne olduğunu anlayamadıklarını dile getiren hayvanların sahibi Hüseyin Çakar, kış mevsimiyle birlikte hayvanlardaki telef sayısının artması nedeniyle yapılan tetkiklerle çiçek hastalığının olduğunu öğrendiklerini söyledi. Durumun valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiklerini aktaran Çakar, hayvanlarla ilgilenilerek aşılarının yapıldığını ancak bunun da çare olmadığını aktardı.

900 HAYVANDAN GERİYE 240'I KALDI

Yapılan tetkikler sonucunda hayvanlarının su çiçeği hastalığından telef olduğunu belirten Hüseyin Çakar, “ Geçimimizi tamamı, hayvancılığa dayalı ve başka da herhangi bir işimiz yok. Hayvanlarımızın bütün periyodik bakımlarını yapıldığı halde bundan 1 ay önce birkaç tane hayvan hasta oldu. Biz o esnada hastalığı anlayamadık. Fakat kış mevsiminde kar yağmaya başladığı gibi bunun çiçek hastalığı olduğu tespit edildi"dedi.

Valilik ve il müdürlüğünden yardım istediklerini de aktaran Çakar, görevlilerin gelip kendi hayvanları gibi ilgilenip aşılama yaptığını ancak yinede her akşam hayvanların telef olmaya devam ettiğini söyledi.

"ÇARESİZİZ"

Hastalığın sebebini bilmediklerini aktaran Çakar, “Hastalığın sebebini bilmiyorum belki yemde veya samanda da bir şey vardır. Sonuç olarak 900 hayvandan kalanları bu ve çaresiziz. Herhangi bir kimseden bir şikayetimiz veya kimse ile bir davamız yok. Bu da bir milli servettir ve 5 nüfus bundan geçiniyor. Yani bunun çaresi nedir veyahut bu hastalık başka bir enfeksiyonla mı yayılıyor. Biz, bunu bilmiyoruz. Öyle bir duruma geldik ki ölen hayvanı bile dışarı atamıyoruz. Artık bizi aştı biz bakamıyoruz” diyerek durumu anlattı.

Kardeşiyle birlikte hayvanlara bakan abla Filiz Çakar ise telef olan koyunları için ağıtlar yakarak göz yaşı döktü.