‘Elazığ’da 60 binden fazla işsiz var’

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ Kalkınma Planı hakkında bilgiler vererek Elazığ’da 60 binden fazla işsiz olduğunu söyledi.

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Başkan Akın, “Seçimden seçime vatandaşların yanına gidiliyor. Genel merkezden gelen rüzgarla bunlar seçiliyorlar ondan sonra seçilenler hiçbir hizmet yapamıyorlar” dedi.



“SORUNLARI BİLİYORUZ VE ÇÖZECEĞİZ”

Başkan Akın; Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İki buçuk yıldır il başkanıyım sürekli olarak sahadayız. Seçim çalışmalarımızı iki yıldır başlatmış durumdayız. İlimizin, köylerini mahallerini sürekli olarak geziyoruz. Bunu yaparken de, dostlar bizi alışverişte görsün mantığıyla gezmiyoruz. Biz, vatandaşlarımızın gerçek sorunlarını görmek için geziyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz ve projeler hazırlıyoruz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmeden sorunları çözeceğiz.

“ELAZIĞ’IN KÖKLÜ SORUNLARI VAR”

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın; “Elazığ’ın köklü problemleri var. Bunları sıralayacak olursak; İlimizde ciddi bir işsizlik sorunu var. İlimizin nüfusu yaklaşık olarak 600 bin civarındadır. Nüfusumuzun içinde 60 bin işsizimiz var. Bunun 30 bini kayıtlı,30 bini kayıtsızdır. Elazığ’da beldeler ve köylerin nüfusu yok oluyor. Buralarda kalan emekli kesim kalmış. Gençlerimiz hepsi yaşadıkları yerleri terk etmişler. Köylerde neden nüfus kalmamış tarım ve hayvancılık bittiği için kalmamış. İlimiz turizmde gerekli yatırımları almamıştır. Hazar Gölümüz kullanılamıyor, ağaçlandırma yapılmamış ve çöpler bile toplanmıyor. Harput’umuz son zamanlarda çalışmalar var ama yeterli değil. Keban bir Kamaliye olması gerekirken ama istenilen yatırım yapılmamıştır”

“MİLLETVEKİLLERİ ELAZIĞ’IN SORUNLARINI BİLMİYOR”

Elazığ Kalkınma Planı Elazığ kalıplaşmış sorunlarını çözecek plan olduğunu söyleyen Başkan Akın; “ Bu planı 4 ay önce basınla buluşturduk. Elazığ sorunlarını günlük çatışmalar çözülemez. Biz vatandaşlarımızın karşısına bilgi ve projelerle karşına çıktık.14 maddelik Elazığ Kalkınma Planı hazırladık. Yakın zamanda Maden ilçemizde 35 Milyar dolarlık bakır rezervi keşfedildi. Bu kime verildi bir holdinge verildi. Bu rezerv kaça verildi bu holdinge 119 milyon dolar verildi. Bu para bir yat parası bile değil. Böyle büyük rezervi örneği Afrika ülkesinde görülmemiş şekilde verildi. Madeni çıkarıp götürecekler benim Madendeki ve diğer ilçelerdeki kardeşlerim dükkanı kapatacak çocukları işsiz kalacak. Biz dedik Maden’e bakır tesisi kuralım, burada bakıra dayalı kablo fabrikasını ve ayrıca organize sanayi bölgesinde elektrik motoru fabrikasını ve oradan da pil ve batarya fabrikalarını kuralım dedik. Kalkınma Planında ayrıca Doğukent’ten Hankendi’ne tramvay hattı ve bunun gibi toplamda 14 maddelik kalkınma planı sunduk. Bu planı uygularsak 60 bin işsiz yereline 100 bin kişiye daha iş imkanı sağlanacaktır. Bu milletvekilleri Elazığ’ın sorunlarını bilmiyor ve vatandaşların sorunlarını bilmiyor. Ben bunu iddia ediyorum. Çünkü vatandaşların içine girmiyorlar. Seçimden seçime vatandaşların yanına gidiliyor. Genel merkezden gelen rüzgarla bunlar seçiliyorlar ondan sonra seçilenler hiçbir hizmet yapamıyorlar. Biz vatandaşın içindeyiz vatandaşlarımız çok dertli” dedi.