Elazığ’da 500 esnafa daha 1000 TL verilecek

Müjdeyi Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım verdi.

Kaldırım şimdiye kadar Elazığ’da 3924 esnafa 1000’er TL, toplamda ise 3 milyon 924 bin TL yardımda bulunduğunu ifade etti.

Odaların belirlediği 500 esnafa 1000 TL yardım yapılacak…

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Esnafımız başımızın tacı...

Ramazan Bayramı öncesi, Kovid-19 salgınından etkilenen 3924 esnafımıza 1000’er TL, toplamda ise 3 milyon 924 bin TL yardımda bulunduk. Ayrıca esnafla ilgili odalarımızın belirlediği 500 esnafımıza daha 500 bin TL yardım veriyoruz...

Hayırlı olsun”... Dedi.