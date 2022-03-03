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Giriş Tarihi : 03-03-2022 12:34   Güncelleme : 03-03-2022 13:27

Elazığ’da 50 öğrenci hastanelik oldu  

Elazığ’da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 50 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  

Elazığ’da 50 öğrenci hastanelik oldu  
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Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.  Yaklaşık 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.  Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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