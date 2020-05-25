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Asayiş

Elazığ'da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

Asayiş

Elazığ'da 5 şahıs yakalandı, 15 bin 750 TL para cezası kesildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.