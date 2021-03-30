Elazığ’da 5 katlı apartman karantinaya alındı 

5 katlı apartmanda bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca apartman karantinaya alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, diğer apartman sakinleriyle temas kurduğu değerlendirildiği için apartman karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepe Mahallesi Öktem Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanda ikamet eden bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 10 daire bulunan apartman karantinaya alındı. Karantinaya alınan apartmanın girişi kapatıldı.

Karakoçan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Geleneksel yapımızın temellerinden olan komşuluk ilişkilerinin aktif olması, bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle birlikte sosyal izolasyonun mümkün olmadığı bir gerçektir. Bundan dolayı Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşımızın diğer apartman sakinleri ile temas kurduğu değerlendirilmektedir. Salgının yayılımının önüne geçmek için apartman, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadıyla 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 27 ve 72/7 maddeleri gereğince ilçemiz Tepe Mahallesi Öktem Caddesi No 3 Çobanlar apartmanı ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, zaruri ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan, kararlara uymayanlar halkında 3 bin 450 TL idari para cezası ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamı gerekli adli işlem yapılacağı aktarıldı.