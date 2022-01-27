Elazığ’da 4 nokta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi  

Elazığ’ın 2 ilçesinde yer alan 4 ayrı nokta terörle mücadele kapsamında 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Arıcak ve Karakoçan ilçe sınırları içerisindeki (4) dört ayrı bölge 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 4989 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Arıcak ilçesi Kurşunlu Bölgesi ve Görese Bölgesi, Karakoçan ilçesi Koçyiğitler Köyü Batı Bölgesi ile Velikan Doğusu Bölgesi olduğu bildirildi.