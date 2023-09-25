Elazığ’da 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

Elazığ’da bir çiftlikte hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Elazığ’da bir çiftlikte hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.Önceki gün Elazığ merkez Hankendi köyü sınırları içerisinde bulunan çiftlikte hırsızlık olayı ihbarı alındı. Olayın aydınlatılması amacıyla Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucunda hırsızlığı M.K., H.Ü., S.K. ve Ş.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. 4 hırsızlık zanlısı, yapılan operasyonun ardından yakalandı. Şüphelilerin ev ve depolarında yapılan arama sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilerek, cumhuriyet savcısının talimatı ile sahibine teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K., H.Ü. ve S.K. tutuklanarak, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.