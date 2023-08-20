Elazığ’da 4 adet ruhsatsız tabanca ve 151 adet fişek ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerin yaptığı çalışmada, durdurulan kiralık bir araçta, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 151 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ’da polis ekiplerin yaptığı çalışmada, durdurulan kiralık bir araçta, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 151 adet fişek ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır’dan Elazığ’a gelen şüpheli kiralık bir araç takibe alındı. Ardından ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 3 adet 7.65 mm tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 3 adet 9 mm tabancaya ait şarjör, 88 adet 7.65 mm, 13 adet 9 mm, 50 adet 22 kalibre fişek olmak üzere toplam 151 adet fişek ele geçirildi.Araçta bulunan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.