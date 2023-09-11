Elazığ’da 38 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 38 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 38 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine istinaden yapılan çalışmalarda, 38 suç kaydı bulunan A.Ö. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda, 17.99 gram Metamfetamin maddesi ve maddelerin paketlenmesinde kullanılan folyo, makas, eldiven ve bant ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adlieyye sevk edilen şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.