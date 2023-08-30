Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yürüyüş ile kutlandı.

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ’da düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yürüyüş ile kutlandı.Tüm yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Gazi Caddesinde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da katılımıyla etkinlik düzenlendi. İstasyon Caddesi’nde başlayan yürüyüş Gazi Caddesi boyunca devam etti. Öğretmenevi önünde son bulan yürüyüş, Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.