Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Kutlamalar, sabah valilik önünde başladı. Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Vali Toraman ve protokol üyeleri, valilikte tebrikleri kabul etti.