Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıl dönümü kutlandı. Çelenk bırakma ve tebriklerin kabulü sonrası belediye önünde tören geçişi düzenlendi. Malatya Caddesi üzerinde düzenlenen törende Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, araç üzerinde törene katılanları selamladı. İstiklal Marşının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Daha sonra etkinlik Belediye Mehteran Takımı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklar ekibinin gösterileriyle devam etti. Etkinlik çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’na bağlı komandolar Harman Dalı Zeybeği oynadı ve İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi tarafından gösteri gerçekleştirildi. Etkinlik tören geçişinin yapılmasıyla son buldu.Törene Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,8. Kolordu Komutanı Tüm General Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, protokol üyeleri, STK temsilcileri kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.