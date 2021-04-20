Elazığ’da 3 cadde araç trafiğine kapatıldı

Elazığ İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alınan karara göre; Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi ve Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Elazığ Elazığ İl Hıfzıssıhha Kurulu Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni kararlar alındı. ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE; Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını hızlı şekilde yükselten Koronavirüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. İlimiz de Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla ikinci bir emre kadar 21.04.2021 tarihi itibari ile 09.00-19.00 saatleri arasında; 1. Araç trafiğinin yoğun olduğu ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabildiği caddelerden; a. Gazi Caddesi, b. Vali Fahribey Caddesi, c. Hürriyet Caddesi sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkmaların önüne geçerek kalabalık görüntülerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla belirtilen caddelerin geçici bir süreliğine kolluk kuvvetlerince belirlenen noktalardan araç trafiğine kapatılmasına, 2. Araç trafiğine kapatılan caddelere açılan sokakların bariyer kullanmak suretiyle araç trafiğine kapatılmasına, 3. Araç trafiğine kapatılan alanlar içerisine park yasağı uygulanmasına, 4. Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.