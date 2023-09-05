Elazığ’da 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 29 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.İl Jandarma Komutanlığı’nın, aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı çalışmalar neticesinde 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan E.C.A.’nın Elazığ’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Jandarma Dedektiflerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezavine gönderildi.