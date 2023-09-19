Elazığ’da 25 ton atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı

Elazığ’da geçen sene faaliyete başlayan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan 25 ton atık, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüşüm ile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de çevreye verilmiş zararların önüne geçilmiş oldu.

Elazığ’da geçen sene faaliyete başlayan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan 25 ton atık, geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüşüm ile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de çevreye verilmiş zararların önüne geçilmiş oldu.Göreve geldiği günden itibaren yatırımlarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta 100 projesini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede ‘Elazığ için dönüşüm başlıyor’ sloganı ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, geçen yıl eylül ayında hizmete girdi. Bir yıllık süre içerisinde 6 ton ilaç, 2,5 ton pil, 10 ton ambalaj atığı, 1,5 ton tehlikeli atık olmak üzere 25 ton atık toplanarak geri dönüşümü sağlandı. Böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de çevreye verilmiş zararların önüne geçilmiş oldu. Geri dönüşümü teşvik eden merkez, çevre bilincinin oluşmasında büyük görev üstleniyor.1 yılda 25 ton atık toplanıp geri dönüşüme kazandırıldıTesis hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zuhal Ekmen, “Elazığ için dönüşüm başlıyor sloganıyla hareket ederek, Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz, güney çevre yolu yemişlik mevkii yeni TOKİ bölgesinde 3 bin metrekare alan üzerinde projelendirildi. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin aktarılması amacıyla tasarlanan proje, 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2022 yılında Sıfır Atık Yönetim Sistemi çerçevesinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçirilmiştir. Bu çerçevede kurumumuzun ve ilimizin sıfır atık belgesi alarak gelecek nesillerimize temiz ve kaynakları korunmuş bir şehir bırakmış olacağız. Atık Getirme Merkezimiz konum itibariyle vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği noktada olup kendi imkanlarıyla geri dönüştürülebilir atıkları getirebilecekleri gibi 153 Beyaz Masayı aramaları durumunda evlerinden aldırma hizmetini de Elazığ Belediyesi olarak sunuyoruz. Böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de çevreye verilmiş zararların önüne geçmiş olacağız. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurulduğu tarih itibariyle yaklaşık 6 ton ilaç 2,5 ton pil, 10 ton ambalaj atığı, 1,5 ton tehlikeli atık başta olmak üzere diğer toplanan atıklarla beraber 1 yıl içerisinde 25 ton atık toplanıp geri kazanımı sağlanmıştır. Bu merkez, geri dönüşümü teşvik ederek çevre için önemli bir katkı sağlamaktadır’’ dedi.