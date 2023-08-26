Elazığ’da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Elazığ’da hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde çalışmaları sürüyor. Devam eden çalışmalar çerçevesinde, ‘Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme Satma vb, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması’ suretiyle hırsızlık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda 6 suçtan UYAP aranması olan zanlı belirlenen H. Ç.’nin saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.