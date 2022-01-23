Elazığ’da 20 cm üzeri kar daha bekleniyor

Elazığ ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı yeniden geliyor.

Metrolojilerden yapılan açıklamada Pazar günü ve pazartesi yoğun şekilde kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji yapılan açıklamada; “Pazar ve Pazar2tesi beklenen yağışların Elazığ ve çevresinde (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışı ile beraber beklenen rüzgarların; Pazar ve pazartesi kuzeydoğu, zamanla Güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat)şeklinde esmesi beklenilmektedir” denildi.