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Giriş Tarihi : 23-01-2022 00:59   Güncelleme : 23-01-2022 00:59

Elazığ’da 20 cm üzeri kar daha bekleniyor

Elazığ ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı yeniden geliyor.

Elazığ’da 20 cm üzeri kar daha bekleniyor

Metrolojilerden yapılan açıklamada Pazar günü ve pazartesi yoğun şekilde kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji yapılan açıklamada; “Pazar ve Pazar2tesi beklenen yağışların Elazığ ve çevresinde (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışı ile beraber beklenen rüzgarların; Pazar ve pazartesi kuzeydoğu, zamanla Güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat)şeklinde esmesi beklenilmektedir” denildi.

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