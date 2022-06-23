Elazığ’da 2 milletvekili çıkaracağız

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın gündemle alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın; “İlimizin problemlerine bir çözüm üretmek için önce sorunların ne olduğunu bilmek gerekiyor. Elâzığ’ımızın gerçek problemlerini huzurlarınızda anlatmak istiyorum. Üzülerek ifade ediyorum ki İlçelerimiz büyük birer köy durumundadır. İlçe devlet hastanelerinde bina var ama MR cihazı yok, ultrason cihazı yok, kan tahlil makinası yok, kadın doğum doktoru yok, sağlık ocağından farksız. İlçede 10’larca diyaliz hastası ayda 2000 lira yol parası verip diyalize gidip geliyor. İlçe sakinleri lise Eğitimi yetersiz olduğu için çocuklarını şehir merkezine gönderiyor. İlçelerimizde sanayi yatırımı olmadığı için vatandaşımız başka memleketlerde, turizm sektöründe, mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Yine Tarım çökmüş; çiftçi gübre, mazot, ilaç alamıyor, ürün ekmeyi bırakmış. Elâzığ’ımız hayvancılıkta 6. Sıradan 41. sıraya gerilemiş, sürü sahipleri iş bırakıyor. Süt ve peynir üreticileri emeğinin karşılığını alamıyor iş bırakıyor. İlçe bağlantı yolları yapılmamış çoğu stabilize durumda.

MERKEZDE MR VE ULTRASON İÇİN AYLARCA SIRA BEKLENİYOR!

İl Merkezimizde hastanelerde MR, ultrason gibi hizmetlere aylarca ulaşılamıyor. Özel hastanelere gitmek herkes için mümkün değil.

İŞSİZLİK KATLANARAK BÜYÜYOR!

Elazığ’da 30 bin kayıtlı 60 bin kayıtsız işsiz var. Ve bu sayı her yıl katlanarak artıyor. Öğretmenlerimiz, mühendislerimiz atanamadığı için alanı dışında çalışıyor.

ELAZIĞ UYUŞTURUCU KULLANIMINDA 2. SIRADA!

“Metafetamin” adlı uyuşturucu kullanımında İlimiz Türkiye’de İstanbul’dan sonra 2. Sırada. Gençlerimiz bu maddenin pençesine düşüyor yuvalar yıkılıyor.

ALIM GÜCÜ KALMADI

Vatandaşın alım gücü bitmiş, ekmek 4 lira, şeker 24 lira, mazot 30 lira. Her gün zam vergi, zam vergi şeklinde yeni güne uyanıyoruz.

ELAZIĞ’IN ZENGİNLİKLERİ TALAN EDİLİYOR!

Milletimiz AKP’nin yol açtığı bu sorunlarla boğuşurken, Elâzığ’ımızın zenginlikleri, Merası, Hazine arazisi , Madenleri yine AKP eliyle bir takım kişilere peşkeş çekiliyor. Diğer taraftan makamlar istismar ediliyor, israflar dur durak bilmiyor, belde başkanları dahi milyonluk araçlara biniyor.

Bundan dolayıdır ki; Ülkemiz bir felakete gidiyor. Bu felaketlerden kurtulmanın yolu ahlaklı ve bilgili kadroların yetkilendirilmesinden geçiyor.

MİLLETVEKİLLERİ VATANDAŞIN CEBİNE BİR ŞEY KOYAMADI!

Elazığ’da şu an AKP’nin 4 milletvekili var. Elâzığ’ımıza az önce saydığım çilelerden başka ne kazandırdılar Allah aşkına. Bakın bunlar hala daha uslanmadılar, 2022 yatırım planında stadyum, otoyol bakımı ve bir takım inşaatlardan başka ne sunabilmişler çıksınlar söylesinler. Bu inşaatlar işsiz kardeşlerimize iş sağlıyor mu hayır, cebine 5 lira koyuyor mu Hayır, ilçemize cihaz sağlıyor mu Hayır, tarımı ayağa kaldırıyor mu Hayır, hayvancılığı ayağa kaldırıyor mu Hayır, o zaman soruyorum siz hangi icraatınızla övünüyorsunuz Allah aşkına? Bu milletin huzuruna nasıl çıkıyorsunuz ben anlamakta zorlanıyorum.

Oradan birileri çıkmış biz gitmedik yer bırakmayacağız. İyi git de ne anlatacaksın. Bak ben sizin icraatınızın özetini anlattım, siz 200 fabrika parasına Elazığ-Malatya karayoluna 1 tane köprü yapıyorsunuz, yaptığınız işte milletin cebine 5 lira para koymuyor. Bu köprü parasını da millet markette, fırında, pazarda ödüyor. Bugün mazot 30 liraysa, şekerin kilosu 25 liraysa, elektrik, doğalgaz, vs. artmışsa bunlar sizin yaptığınız borçlardan dolayı artıyor kimi kandırıyorsunuz siz.

AKP’YE ÇAY İÇİRİP GERİ GÖNDERİN!

Şimdi sizlerin yanına gelecekler. Sizlere bir takım şeyler yine anlatacaklar. Efendim biz şöyle projeler yapacağız böyle yapacağız, biz bu yollarda şöyle ıslandık böyle ıslandık… Hayır! Siz de onlara diyeceksiniz ki 20 yıldır neredeydiniz? Yeni mi aklınız başınıza geldi? Çay içirip göndereceksiniz.

BU SORUNLARI SADECE CESUR VE BİLGİLİ OLANLAR ÇÖZER!

Bu sorunları çözmek kadro ister, bilgi ister, inanç ve azim ister. Oradan birileri çıkmış ben çözerim diyor. Ya sen önce bir AKP’nin yanlışlarını söyleme cesareti göster, balık baştan kokar. Suya, sabuna dokunmuyorsunuz biz şunu düzelteceğiz diyorsunuz. Bakın saadet partisi 2 senedir AKP ye bu Elazığ’ı dar ediyor. Aydıncık köyünde hazine arazisini elde etmek istediler karşı durduk yapamadılar, maden bakır rezervini cengiz holdinge peşkeş çekmek istediler projemizi açıkladık karşı durduk, 1000 dönüm mera arazisine konmak istediler karşı durduk, ümmetin malını, villakent yapmak istediler karşı durduk, tokilerde her türlü desteği verdik ücretsiz verin dedik risk aldık, kömürhan köprüsü yerine fabrika kurun dedik risk aldık karşı durduk.

ELAZIĞ’DA 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ!

Elazığ Saadet partisinin kalesidir. 53 yıldır çizgimizi değiştirmedik. Birileri plan, program kuracak ancak biz sırtımızı Cenab-ı Hakka dayayacağız, akılla bilgiyle Elazığ’ı kurtaracağız. Bunun önünde kimse duramaz. İlimizde biz en az 2 milletvekili çıkaracağız kimse saadet partisine elbise biçmeye kalkmasın, o elbiseyi kendi giymek zorunda kalır.

TASLAK PROJELERİMİZİ AÇIKLIYORUZ !

Biz gelirsek Elâzığ’da bütüncül bir bakış açısıyla bakırdan kablo, levha ve motor sargısı fabrikası kuracağız. Elektrik motoru fabrikalarını destekleyeceğiz ve Elâzığ’ı elektrikli araba üretim merkezine çevireceğiz. Devir elektrikli araçlar devridir. Birileri madenden bakırı alıp çıkaracağım limanda ham toprak olarak satacağım hayaline dalmasın. Elâzığ’ımızın tüm ilçelerine sanayi tesisi kuracağız. Her bir ilçeye turizm yatırımı yapacağız. Gençlerimize iş vereceğiz. Elazığ’ı eğitim üssüne çevireceğiz. Hayvancılığı tekrardan 41. Sıradan ilk 10.sıraya getireceğiz. Tarımı teşvik edip destekleyeceğiz. Muhterem hemşehrilerim! Ne olur hayatında bir tane proje yapmamış insanları artık desteklemeyin. Bilgili ve akıllı insanları destekleyerek Saadete erelim. Hamasi, efelik ve yiğitlik sözler karın doyurmuyor. Bundan dolayıdır ki birlikte Elazığ’da yeniden Saadet partimizi iş başına getirerek emaneti ehline, güvenilir ellere teslim edelim. Biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Siz ise bizi destekleyerek sizi gerçek manada temsil edecek, kibirden uzak bir temsilciler tayin etmiş olacaksınız. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi