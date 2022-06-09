Elazığ’da 2 kez sallandı

Elazığ’da sabah saatlerinde art arda 2 ayrı deprem meydana geldi.

Merkez üssü Değirmenönü köyünde 3.6 büyüklüğünde, Merkez Üssü Maden Çitliköy köyünde ise 2.5 deprem meydana geldi.

Elazığ’da sabah saatlerinde art arda 2 ayrı deprem meydana geldi.

Elazığ’da 10.22’de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremin merkez üssü Değirmenönü olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3.6 olurken derinliği ise yerin 5.0 km altında kaydedildi.

Öte yandan 10:23’te Merkez üssü Maden Çitliköy köyünde AFAD verilerine göre 3.5 Kandilli Rasathanesine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD depremin derinliğini 7.0 olarak Kandilli ise 9.3 altında kaydetti.