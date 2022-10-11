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Giriş Tarihi : 11-10-2022 16:27

Elazığ’da 2 farklı trafik kazası 

Elazığ’da meydana gelen 2 farklı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.   

Elazığ’da 2 farklı trafik kazası 

İlk kaza, Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 23 EN 235 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç.’ye  (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
İkinci kaza ise Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.Ş. idaresindeki 23 ACH  454 plakalı otomobil, önünde  bir anda önünde yavaşlayan  otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 23 ACM 084 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı. 

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