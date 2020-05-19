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  • Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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Giriş Tarihi : 19-05-2020 14:32   Güncelleme : 19-05-2020 14:32

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal mesafeli çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, valilik önünde Atatürk anıtına çelen koyma töreni düzenlendi. Törene  Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şube müdürleri ve gençlik merkezlerinin üyeleri katıldı.Sosyal mesafeli ve maskeli törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından  çelenk sunumu gerçekleştirildi.

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