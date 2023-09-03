Elazığ’da 186 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 186 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 186 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda il Merkezinde ikamet eden O.Ç. ve İ.Ç.’nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada 186 kök kenevir ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.