Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 186 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda il Merkezinde ikamet eden O.Ç. ve İ.Ç.’nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada 186 kök kenevir ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
asayis
Giriş Tarihi : 03-09-2023 12:02 Güncelleme : 03-09-2023 12:02
Elazığ’da 186 kök kenevir ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 186 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.
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