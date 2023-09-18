Elazığ’da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uygulamalarda, hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (23) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
asayis
Giriş Tarihi : 18-09-2023 14:33 Güncelleme : 18-09-2023 14:33
Elazığ’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Elazığ’da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
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