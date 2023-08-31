Elazığ’da 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, 165 kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmada, 165 kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda O.Y.’nin tütün kaçıracağı bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda şahısın bulunduğu araç Gülüşkür Jandarma yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 165 kilogram kaçak sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.