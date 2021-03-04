Elazığ’da 15 nokta 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ’ın 4 ilçesinde yer alan 15 ayrı nokta terörle mücadele kapsamında 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada: “Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölge 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite bölgesi, Arıcak ilçesinde Kurşunlu bölgesi, Görese bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu bildirildi.