Elazığ’da 1000 kişilik istihdam kapısı açılıyor

Elazığ OSB’de 50 Milyon Dolar yatırımla 1000 kişiye istihdam kapısı açılıyor.

Elazığ, OSB’nin girişimleriyle Tekstil Kent olma yolunda adım adım ilerliyor. 6. Bölge teşviklerinin 2 yıl daha uzatıldığı Elazığ’da OSB’ye yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 50 Milyon Dolarlık yatırımla Modavizyon Tekstil Elazığ OSB’de yatırım yapma kararı aldı. Firmaya toplamda 116.000 m2 arsa tahsis edildi. Fabrika faaliyete geçtiğinde toplamda 1000 kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

“İLİMİZE VE SANAYİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Şahinler Holding bünyesinde bulunan Modavizyon Tekstil Elazığ OSB’de yatırım yapma kararı aldı. Modavizyon firmasına toplam 116.000 m2 bir arsa tahsis edilmiş olup bunun 75.000 m2 si kapalı alan olmak üzere Firma burada 1000 kişilik istihdam imkanı sağlayacaktır. Toplam yatırım bedeli 50 Milyon Dolardır. İlimize ve tüm sanayicilerimize hayırlı olmasını dileriz.” İfadelerine yer verdi.