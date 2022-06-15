Elazığ’da 1000 kişi istihdam müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk’ün uzun süredir yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Elazığ'da Işıl Tekstil’e 200 bin metrekare alan tahsis edildiğini açıkladı.

Başkan Öztürk: Elazığ OSB’ye Bin Kişinin İstihdam Edileceği Fabrika Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Elazığ’a 70 milyon Euro’luk bir yatırım yapılacağını ve bin kişiye istihdam kapısının açılacağını duyurdu.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk’ün uzun süredir yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Elazığ'da Işıl Tekstil’e 200 bin metrekare alan tahsis edildiğini açıkladı. Başkan Öztürk, ayrıca bu yatırım ile bin kişinin istihdam sağlamak üzere 70 Milyon Euro’luk bir yatırım yapıldığını duyurdu.

Başkan Öztürk açıklamasında, “Türkiye’nin önemli firmalarından biri olan Işıl Tekstil San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ne 200.000 m2 bir arsa tahsis edilmiş olup firma burada 1000 kişilik istihdam sağlamak üzere 70 Milyon Euro’luk yatırımla Örme, Kumaş, Boyahane ve İplik fabrikası yatırımı yapacaktır. İlimize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını dileriz” dedi.