Elazığ’da 10 okula 10 kütüphane yapılacak

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca kabul edilen 2 milyon lira bütçeli Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde 10 okula 10 kütüphane kurulacak.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca kabul edilen 2 milyon lira bütçeli Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde 10 okula 10 kütüphane kurulacak.Elazığ’da kütüphanesiz okul kalmaması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca kabul edilen 2 Milyon TL bütçeli Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesiyle 10 okula 10 kütüphane kurulacak. Proje çerçevesinde Elazığ’da kütüphane kurulacak 10 okulun yöneticilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Şube Müdürü Metin Batur başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurulacak kütüphaneler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.