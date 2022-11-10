Elazığ’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni   

Elazığ’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören ve program düzenlendi. Valilik binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi salonunda programa devam edildi.