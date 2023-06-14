Elazığ’a yapılacak olan TOKİ konutlarının sayısı mutlaka arttırılmalıdır

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, Elazığ’da yapılacak TOKİ konutları hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından , 6 Şubat depremi sonrası illerde yapılacak olan konut sayıları ile ilgili gerçekleştirilen açıklamada , önceden belirlendiği üzere Elazığda inşa edilecek konut sayısının 8 bin 253 olarak mevcudiyetini koruduğu görülmüştür.

Bu konutların sayılarının belirlendiği tarihlerde ilk olarak çok düşük bir sayı öngörülmüş , ardından hasarlı bina sayısı artınca yeniden revize edilerek bu rakamda karar netleşmiştir. Ancak kararın verildiği tarihten sonra da hasarlı bina sayılarındaki hızlı artış devam etmesine rağmen , rakamlar güncellenmemiş ve gelinen son aşama itibariyle bakanlık tarafından bu şekilde bir açıklama yapılarak , barınma sıkıntısı çeken vatandaşlarımız hayal kırıklığına uğratılmıştır.

Mevcut durumda şehrimiz için güncel ve acil çözülmesi gereken meselelerin başında yer alan konut sayılarındaki yetersizliğin giderilmesi , mağdur olan hemşehrilerimizin en büyük beklentisidir. 10 bine yakın hasarlı binanın yıkılacak olması ve buralarda ikamet eden onbinlerce vatandaşımızın barınacak konut ihtiyacına cevap verebilecek yapı stoğunun olmaması gerçeği karşısında , gerçekçi bir hesaplama yapılarak belirlenen bu sayının birkaç kat fazlasına yükseltilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yapılacak olan bu konutların farklı mahallelerdeki rezerv alanlarına yapımı sağlanarak , nüfusun mekansal dağılımındaki eşitliğin gözetilmesi , hem hemşerilerimize kolaylık sağlayacak hem de mahallelerin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Buradan ilimizin sayın milletvekillerine çağrıda bulunmak istiyorum, bu konuda hiç zaman kaybetmeden detaylı bir fizibilite çalışmasının yapılarak , Bakanlık nezdinde ciddi girişimlerde bulunulması ve TOKİ tarafından ilimizde yapılacak konut sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bu girişimin , önceki vekillerimiz gibi çekinerek ve bakanlara ulaşmada aciz kalınarak olmayacağı ise en büyük temennimizdir. Hemşerilerimizin güvenerek meclise gönderdiği vekillerimizin ilk önemli icraatlarının bu yönde olması taktire şayan bir çalışma olacak ve herkesçe alkışlanacaktır.