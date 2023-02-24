Elazığ'a verilen konut sayısı yetersiz!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ merkeze 20 bin, ilçelere 5 bin konut yapılması gerektiğini söyledi.

Başkan Akın; “Elazığ’ımızda hali hazırda 2 Bin’in üzerinde ağır hasarlı, yıkılacak “BİNA” tespit edilmiştir ve bu sayı sürekli artıyor. Basit bir matematik hesabı ile bile Elazığ’a yapılması planlanan 3750 konut sayısı yetersiz olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bundan dolayıdır ki milletvekillerini göreve davet ederek bu rakama asla razı olmamaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Elazığ’ın almış olduğu nitelikli göç, geçmiş depremden dolayı hak sahiplerine teslim edilemeyen evler, 2000’i aşkın ağır hasarlı bina, eski yapı stokları, bugünkü inşaat maliyetlerinin vatandaşın finanse edemeyeceği boyutta olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak; Merkeze 20 Bin, ilçelere 5 Bin olmak üzere toplam 25 Bin konut yapılması şarttır. Bu rakamın altında yapılacak bir konut sayısı Elazığ’a yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Elazığ’ın yeniden imarı ve inşası konusunda iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan, toplumu temsil eden siyasi partilerimizle istişareli bir anlayışla yola devam edilmesini çok önemli bulduğumuzu ifade etmekte yarar görüyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak her konuda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.