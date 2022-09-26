Elazığ’a uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler tutuklandı  

Yolcu otobüsüyle Elazığ’a uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen 2 şüpheli, Bingöl polis uygulama noktasında durdurularak dedektör köpeği 'Nina' tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde 3 kilogram 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yolcu otobüsünde bulunan şüpheliler M.K. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.