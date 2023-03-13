Elazığ’a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ’da ayın 15’ine kadar sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Elazığ’da 13-15 Mart tarihleri arasında çok kuvvetli yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Merkez, vatandaşları ani sel, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, heyelan oluşumuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.