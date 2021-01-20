'Elazığ’a iyi bir STK geliyor'

Elazığ Ticaret ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mahir Sönmez yeni kurdukları dernekleri hakkında bilgiler verdi.

ETSİAD Başkanı Mahir Sönmez; “Bazı derneklerimizi katmıyorum ama ilimizde çoğu dernekler, 3-5 arkadaşın bir araya gelip sohbet etmek için bir tabela altında oturup muhabbet ettikleri bir yerdir. Yanılmıyorsam ilimizde 1000’e yakın derneğimiz var. Bu derneklerin içinde aktif olan derneklerimizde var. Başkanın kendi kimliğini öne süren ve reklamını yapmaktan ziyade derneğin amacını anlatan derneklerde var. Sırf bana başkan desinler diyen dernekçiklerimiz de var. İnşallah biz dernekçik olmayıp dernek olmaya gayret edeceğiz. Çünkü benim yaşım 47 oldu. Elazığ ve Elazığ insanın ne isteğini bilen insanız. Biz bu tecrübemizi inşallah geçmişte olduğumuz her yerde yansıttığımız gibi tecrübelerimizin çoğunu harmanlayıp derneğimize yansıtacağız. Elazığ’ımıza iyi bir STK geliyor”.

“KLASİK DERNEKÇİLİĞİN ÖTESİNDE BİR DERNEK OLACAĞIZ”

Başkan Sönmez; “İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile derneğimizin faaliyetleri ve toplantılarını şuanda yapamıyoruz. Valilikten derneğimizin onayını aldık ve resmiyet kazandı. Şuanda kamuoyuna bir açıklama yapmadığımız için dernek üyelerimizin isimlerini vermek istemiyoruz. Klasik dernekçiliğin dışında bir dernek olacağız. Amacımız hafta bir birimizi ağırladığımız dernek değil de ayda bir defa tanınmış işadamlarını ilimize getirmek. Burada bu işadamlarımızla vatandaşlarımızın ufkuna farklı bir bakış acısı kazandırmak. Ayrıca kendi içimizde ulutturabileceğimiz ticari faaliyetlerle şehrimizde istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Faklı amaçlarımız olacak”.