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Giriş Tarihi : 02-12-2019 14:22

Elazığ’a ilk kar düştü!

Elazığ’a mevsimin ilk karı yağdı.

Elazığ’a ilk kar düştü!

Elazığ’da yüksek rakımlı bölgelere kar yağarken, sağlıkçılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Elazığ merkezi ile Baskil, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerler azda olsa beyaza büründü. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, UMKE ve 112 Acil Komuta Merkezi'nde görevli personellerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Kent merkezindeki tarihi Harput Mahallesi'ninin yüksek rakımlı bölgelerine çıkan ekipler, 100 kilogram buğday ve mamayı doğaya bıraktı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Aralık tarihlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını anımsatan UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, “Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ulusal Medical Kurtarmada görevli arkadaşlarımız ise tüm canlıları düşünerek mevsim de kış olduğu için doğada bulunan hayvanlar bir şeyler yapalım dedik. Gerekli mercilerden bilgi aldık. Besin değeri yüksek olan besinleri tercih ettik. Bunları arkadaşlarımız temin ettikten sonra Elazığ’ın birçok bölgesinde bakıma muhtaç ve sahipsiz hayvanlara besleme etkinliği düzenledik" dedi.

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